Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mountainbike verschwunden

Kaiserslautern (ots)

Fahrraddiebe haben diese Woche in der Badstraße zugeschlagen. In der Nacht von Montag auf Dienstag verschwand ein Mountainbike, das in Höhe des Hauses Nummer 7 mit zwei Ringschlössern an einem Zaun befestigt war. Täterhinweise gibt es bislang nicht.

Von dem gestohlenen Fahrrad ist bislang nur bekannt, dass es sich um Herren-Mountainbike der Marke Corratec mit schwarz-weißem Rahmen handelt.

Hinweise zum Täter oder Verbleib des Fahrrads bitte an die Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße, Telefon 0631 / 369 - 2250. | cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell