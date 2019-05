Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat gegen das Auto getreten?

Kaiserslautern (ots)

Mutwillig haben unbekannte Täter in der Weberstraße ein Auto beschädigt und dabei einen Schaden von rund 1.000 Euro angerichtet. Die Polizei sucht Zeugen, denen im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag (14.5.), 15 Uhr, und Donnerstagvormittag (16.5.), 9.30 Uhr, etwas aufgefallen ist, und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 an die Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße.

Die Fahrzeughalterin gab am Donnerstag bei der Polizei zu Protokoll, dass sie ihren VW Jetta am Dienstag gegen 15 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 31 abgestellt hat. Als sie ihn am Donnerstagvormittag wieder nutzen wollte, entdeckte sie die Bescherung: Die hintere Tür auf der Fahrerseite war eingedellt und verzogen.

Nach den Spuren zu urteilen, haben unbekannte Täter mehrmals gegen die Tür getreten - es ist eindeutig ein Fußbabdruck erkennbar. Hinweise auf mögliche Verursacher gibt es bislang nicht. | cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell