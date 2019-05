Polizei Wuppertal

POL-W: SG Straßenraub in Solinger Innenstadt

Wuppertal (ots)

Vergangene Nacht (05.05.2019) überfiel ein Unbekannter einen 22-Jährigen in der Solinger Fußgängerzone. Der junge Mann war dort um Mitternacht unterwegs, als ihn im Bereich der Treppen am Fronhof ein Unbekannter mit einem Messer bedrohte und Geld verlangte. Der 22-Jährige händigte dem Täter sein Mobiltelefon aus, woraufhin dieser zu Fuß in Richtung Hauptstraße flüchtete. Der Räuber wurde folgendermaßen beschrieben: 40-50 Jahre alt, etwa 160 cm groß, deutlich sichtbare Falten um die Augen, dunkel gekleidet, trug eine dunkle Mütze und war mit einem Schal maskiert. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Solingen unter der Telefonnummer 0202 / 2840 entgegen. (cw)

