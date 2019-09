Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schwerer Verkehrsunfall mit getöteter Person auf der Bundesstraße 51

Trier/Welschbillig (ots)

Am Samstag, 07.09.2019, gegen 14.15 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 51, in Höhe der Gemarkung Welschbillig, ein folgenschwerer Verkehrsunfall in dessen Verlauf eine Person getötet und zwei weitere Personen verletzt wurden. Zwei Pkw befuhren die Bundesstraße 51 in Fahrtrichtung Trier. Auf der dortigen zweispurigen Fahrbahn überholte ein Fahrzeug das andere Fahrzeug. Vermutlich aufgrund der regennassen Fahrbahn, kam der Überholende ins Schleudern, geriet auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort frontal mit einem Pkw. Auch das zuvor überholte Fahrzeug verunfallte im Straßengraben. Durch den frontalen Zusammenstoß, wurden der 38jährige Fahrer des überholenden Pkw mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Hier verstarb er kurze Zeit später. In dem anderen Pkw wurden zwei Personen verletzt, eine davon schwer. Die Bundesstraße 51 wurde im Bereich der Unfallstelle vollgesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Durch die Staatsanwaltschaft Trier wurde die Erstellung eines Gutachtens angeordnet. Im Einsatz befanden sich neben Beamten der Polizeiinspektionen Trier und Bitburg, die Feuerwehren aus Newel und Welschbillig, sowie mehrere Rettungswagen. Ein Rettungshubschrauber befand sich ebenfalls im Einsatz.

