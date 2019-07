POL-BN: Für die Polizei Duisburg: Motorboot kollidiert mit schwimmendem Restaurant in Bonn

Polizei Bonn

Ein Motorboot ist am Donnerstag (4. Juli, 11:30 Uhr) auf dem Rhein in Höhe Bonn-Beuel mit einem schwimmenden Restaurantschiff, welches fest an einem Anleger liegt, zusammengestoßen. Aus noch ungeklärte Ursache war der Motor des Bootes ausgefallen. An diesem entstand kein und an dem Restaurantschiff Lackschäden. Mit Hilfe eines Mehrzweckbootes der Feuerwehr konnte das Motorboot befreit werden, so dass die Besatzung im Anschluss ihre Fahrt fortsetzen konnte.

