Polizei Bonn

POL-BN: Mountainbike in Bonn-Castell entwendet - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

In den Vormittagsstunden des 04.07.2019 wurde ein hochwertiges Mountainbike auf der Graurheindorfer Straße in Bonn-Castell entwendet: Gegen 08:45 Uhr hatte der Radfharer das Bike etwa in Höhe der Hausnummer 80 an einem Metallständer abgestellt und mit einem Schloss angekettet. Als er gegen 11:00 Uhr zu dem Abstellort zurückkehrte, stellte er fest, dass das Rad entwendet worden war. Bei dem Fahrrad handelt es sich

um ein Mountainbike Hersteller Radon / Typ 2RT Rahmenfarbe schwarz

Die weiteren Ermittlungen zu dem Diebstahl übernimmt die "EG Bike". Zeugen, die in dem genannten Zeitraum Beobachtungen mit einem möglichen Bezug zu dem Fahrraddiebstahl gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

