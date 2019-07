Polizei Bonn

POL-BN: Meckenheim-Merl: 90-Jährige tot in Wohnung aufgefunden - Staatsanwaltschaft und Mordkommission haben Ermittlungen übernommen - 56-jähriger Sohn festgenommen

Bonn (ots)

In den Nachmittagsstunden des 03.07.2019 wurde eine 90-jährige Frau tot in ihrer Wohnung auf der Godesberger Straße in Meckenheim-Merl aufgefunden: Eine alarmierte Ärztin konnte vor Ort nur noch den Tod der Frau feststellen. Die Verstorbene wies eine Stichverletzung im Oberkörperbereich auf. Die alarmierten Polizeikräfte stellten vor Ort auch den in der Wohnung lebenden, 56-jährigen Sohn fest. Aufgrund der festgestellten Gesamtsituation nahm eine Mordkommission unter Leitung von KHK Andreas Schülke in enger Abstimmung mit Staatsanwalt Florian Geßler die Ermittlungen vor Ort auf.

Der 56-Jährige wurde auf der Grundlage der ersten Erkenntnisse in der Wohnung vorläufig festgenommen - er räumte in seiner Vernehmung die Tötung seiner Mutter ein. In den Räumen wurde ein Messer als mutmaßliche Tatwaffe aufgefunden und sichergestellt.

Nach dem aktuellen Sachstand hat sich die Tat möglicherweise bereits am zurückliegenden Wochenende ereignet. Die Ermittlungen dauern an.

