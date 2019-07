Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Badbergen - Unfall auf L75

Badbergen (ots)

Ein 18 Jahre alter Autofahrer war am Samstagnachmittag (15.20 Uhr) auf der Holdorfer Chaussee in Richtung Dinklager Straße unterwegs. Kurz vor dem Kreuzungsbereich wollte der junge Mann einem Reh ausweichen und geriet dabei auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen. Er verlor die Kontrolle über seinen VW Caddy, überschlug sich und kam in einem Graben, auf dem Dach liegend, zum Stillstand. Der 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug, an dem ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand, wurde abgeschleppt.

