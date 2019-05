Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Pkw-Aufbruch am Schloss Rheydt - Täter flüchtet mit Kleinkraftrad in Richtung Niers

Mönchengladbach (ots)

Am vergangenen Samstag wurde gegen 17:35 Uhr ein auf dem Parkplatz von Schloss Rheydt stehender schwarzer Land Rover Discovery von einem bislang unbekannten Täter aufgebrochen.

Der Geschädigte hatte zuvor mehrere Geldtaschen mit Tageseinnahmen anlässlich einer auf dem Schlossgelände stattfindenden Veranstaltung in den Kofferraum gelegt.

Ein Zeuge hatte zur Tatzeit auf dem Parkplatz das Klirren von Glas gehört und sah, dass ein schwarz gekleideter Mann mit einem schwarzen Motorradhelm eine Seitenscheibe das Land Rover eingeschlagen hatte. Der Mann nahm dann etwas, wie sich später herausstellte, waren es die Geldtaschen, aus dem Kofferraum. Anschließend flüchtete er mit einem hinter einer Hecke stehenden vermutlichen Kleinkraftrad, schwarz mit Verkleidung, in Richtung der Niers.

Die Polizei fragt, wer Beobachtungen machte, die mit dem Pkw-Aufbruch in Verbindung stehen könnten. Wem ist der Mann mit dem kleinen Motorrad am Schloss oder an der Niers aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 02161-290.(jl)

