Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung am Ostufer

Flensburg (ots)

Am Mittwochabend (10.07.19) ist es am Ostufer in Flensburg gegen 22:30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Ein Mann wurde durch Messerstiche verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Bei der Auseinandersetzung in Höhe der Silohäuser am Ballastkai erlitt ein 17-Jähriger Stichverletzungen. Zwei 20 und 21 Jahre alte Männer zogen sich Kopfplatzwunden zu.

Der Ablauf der Ereignisse, die Anzahl der Personen sowie die Art ihrer Beteiligung sind derzeit unklar. Es sollen zudem Fahrzeuge vor Ort gewesen sein. Hier sind Marken, Farben und Kennzeichen von Bedeutung.

Es werden Zeugen und Hinweisgeber gesucht, die zur Aufklärung des Geschehens beitragen können. Diese werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 1 unter der Telefonnummer: 0461 - 484 0 in Verbindung zu setzen.

