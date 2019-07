Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Wem gehören die Schuhe? Ermittlungen nach Diebstahl

Flensburg (ots)

In der vergangenen Woche wurde im Sperlingshof in Flensburg ein Mann nach einem Diebstahl festgenommen. Der 25-Jährige wurde in der Nacht zum Mittwoch (03.07.19) dabei erwischt, als er in einem Mehrfamilienhaus Schuhe aus dem Treppenhaus stehlen wollte. Bei seiner Festnahme wurden zwei Paar Schuhe gefunden, die bisher keinen Geschädigten zugeordnet werden konnten. Es handelt sich um zwei gebrauchte Schuhe der Marke "Nike" in den Farben Schwarz und Beige.

Die Kriminalpolizei vermutet den Tatort in der Nordstadt/Bauerlandstraße. Wer die Schuhe vermisst oder Angaben zum Eigentümer machen kann, wird gebeten, sich mit dem Kommissariat 7 unter der Telefonnummer 0461 - 484 0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell