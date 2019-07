Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Kropp: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B77

Kropp (ots)

Am Montagnachmittag (08.07.19) ist es auf der B77 in Höhe Kropp-Mielberg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 77-jährige Frau verstarb noch an der Unfallstelle.

Gegen 14:10 Uhr fuhr die Fahrerin eines Opel Meriva aus Jagel kommend in Richtung Kropp und geriet aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort stieß ihr Pkw frontal mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Die Frau wurde in dem Fahrzeug eingeklemmt und konnte nur noch tot aus ihrem Fahrzeug geborgen werden. Der 46 Jahre alte Fahrer des Lkw erlitt einen Schock und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Unfallstelle ist aktuell (15:50 Uhr) noch vollgesperrt, der Verkehr wird in Jagel und Kropp abgeleitet.

