Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Bredstedt: Festnahme nach Einbruch in Getränkemarkt

Bredstedt (ots)

Nach einem Einbruch in einen Getränkemarkt in der Eisenbahnstraße in Bredstedt wurde am Freitagmorgen (05.07.19) ein Tatverdächtiger festgenommen. Der 28-jährige Mann soll gegen 03:50 Uhr eine Scheibe der Eingangstür eingeschlagen und sich so Zutritt zum Markt verschafft haben. Zeugen sahen den Verdächtigen auf einem Rad wegfahren und alarmierten die Polizei.

Bevor diese am Tatort eintraf, kam der Beschuldigte zurück und kletterte erneut durch die Scheibe in den Laden. Diesen verließ er offenbar durch ein Bürofenster und wurde von den eingetroffenen Beamten außerhalb des Marktes angetroffen und festgenommen.

Die Polizei erkannte einen alten Bekannten wieder. Derselbe Mann steht im Verdacht in der vergangenen Woche in Bredstedt und Breklum mehrere Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen begangen zu haben. Außerdem soll er für weitere Eigentumsdelikte im Raum Bredstedt verantwortlich sein.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg wurde der Beschuldigte beim Amtsgericht vorgeführt. Es wurde Untersuchungshaft angeordnet.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell