Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an geparktem PKW

Saarburg (ots)

Am 09.09.2019, zwischen 10:54 Uhr und 11:54 Uhr, kam es auf dem City-Parkplatz in Saarburg zu einer Sachbeschädigung an einem dort geparkten weißen VW Tiguan.

Unbekannte Täter zerstachen den vorderen Reifen des Fahrzeuges auf der Fahrerseite und zerkratzten den Lack im Bereich der Beifahrerseite.

Mögliche Zeugen werden gebeten, Hinweise zum Täter unter der Telefonnummer 06581 9155-0 an die Polizeiinspektion Saarburg weiterzuleiten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg

Tel. 06581/9155-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell