Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Konz (ots)

In der Zeit von Dienstag, 10.09.2019, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 11.09.2019, 07.00 Uhr, wurde in Konz, Karthäuser Straße 75, ein geparkter weiß-türkisfarbener Pkw der Marke Opel Astra beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am geparkten Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 1500.- EUR. Hinweise bitte an die Polizeiwache in Konz.

