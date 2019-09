Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190909.2 Bahrenfleth: Einbruch zur Tageszeit

Bereits am vergangenen Freitag ist es tagsüber zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Bahrenfleth gekommen. Die Täter erbeuteten nach derzeitigen Erkenntnissen Schmuck, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von 06.00 Uhr bis 15.00 Uhr verschafften sich Einbrecher in der Straße Brokreihe gewaltsam über eine im rückwärtigen Bereich gelegene Tür Zutritt zu dem Haus. Sie durchsuchten mindestens einen Raum und stahlen aus diesem Schmuck. Ob die Täter weitere Beute machten, ist bis jetzt noch unklar, ebenso der genaue Wert der entwendeten Dinge. Der Sachschaden, den die Eindringlinge anrichteten, dürfte bei etwa 150 Euro liegen.

Wer Hinweise auf die Täter geben kann oder wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes bemerkt hat, sollte sich mit der Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

