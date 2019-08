Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Schwerer Verkehrsunfall auf der B42

Osterspai (ots)

Am heutigen Tag kam es gegen 11:30h zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B42 zwischen Braubach und Osterspai. Der Unfallverursacher fuhr auf ein an der Baustellenampel in Richtung Braubach wartendes Fahrzeug auf und schob es nach rechts den Hang in Richtung Bahngleise hinauf. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuginsassen schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Dabei war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die B 42 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Landung des Hubschraubers eine Stunde voll gesperrt werden.

