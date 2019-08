Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Hachenburg (ots)

In der Zeit von Samstag 12:00 Uhr bis Montag 17:00 Uhr kommt es in der Straße Am Schlossberg in Hachenburg zu einem Unfall. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug stößt vermutlich beim Ein- oder Ausfahren aus der Schlosszufahrt gegen ein dort abgestelltes Fahrzeug. Hat jemand den Unfallhergang beobachtet oder kann Angaben zu dem unfallverursachenden Fahrzeug machen? Hinweise bitte unter 02662-95580 an die Polizeiinspektion Hachenburg oder jede andere Polizeidienststelle.

