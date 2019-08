Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Bad Marienberg (ots)

Im Zeitraum vom 05.08.2019 bis zum 18.08.2019 kommt es in einem Mehrfamilienhaus in Bad Marienberg, Schillerstraße 13, zu versuchten Einbruchsdiebstählen aus zwei Wohnungen. Die Wohnungseingangstüren wurden hierbei durch die Tatbegehung beschädigt, konnten durch den oder die Täter jedoch nicht geöffnet werden. Wer kann weitere Angaben zum Tatgeschehen oder den Tätern machen? Hinweise bitte unter 02662-95580 an die Polizeiinspektion Hachenburg oder jede andere Polizeidienststelle.

