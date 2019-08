Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Radfahrer

Kirburg (ots)

In Höhe der Abfahrt zur Skaterrampe kommt es auf der L294 am Dienstagmorgen um 06:00 Uhr zu einer Kollision zwischen einem abbiegenden Fahrradfahrer und einem daran vorbeifahrenden PKW. Hierbei stürzt der Fahrradfahrer und muss schließlich zur ärztlichen Versorgung mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hachenburg

Telefon: 02662-9558-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell