Am Freitagabend fuhr gegen 21 Uhr ein 37-Jähriger mit seinem Mercedes Geländewagen auf der B 466 von Söhnstetten her kommend in Richtung Heidenheim. Im Bereich der Abbiegespur nach Heuchlingen setzte der Mann in der unübersichlichen Rechtskurve zum Überholen an. Noch während des Überholvorgangs kam ihm ein 55-Jähriger mit einem Opel Zafira entgegen. Beide Autofahrer versuchten, den sich abzeichnenden Frontalzusammenstoß durch Ausweichmanöver und Vollbremsungen zu verhindern. Beide Autos stießen seitlich frontal zusammen. Der Mercedes drehte sich um 90 Grad und kam letztendlich nach rund 80 Metern auf einem Feldweg zum Stehen. Der Opel Zafira blieb unfallbeschädigt auf der B 466 stehen. Der Fahrer des Mercedes und auch die Beifahrerin im Opel blieben unverletzt. Der 55-Jährige Fahrer des Opels wurde mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus gebracht. Die Sachschäden belaufen sich nach ersten Schätzungen auf rund 4.000 Euro beim Mercedes und auf ca. 6.000 Euro beim Opel. Den Mercedesfahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.

