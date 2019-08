Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Dreisbach (ots)

Am Dienstagmorgen um 04:55 Uhr kommt in Dreisbach, Höhe Brunnenstraße 10, laut Zeugenaussagen ein vermutlich schwarzer LKW mit Anhänger nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei touchiert dieser mit der rechten Fahrzeugseite eine dortige Steinmauer und verursacht einen Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfallhergang sowie insbesondere zu dem verursachenden Fahrzeug machen? Hinweise bitte unter 02662-95580 an die Polizeiinspektion Hachenburg oder jede andere Polizeidienststelle.

