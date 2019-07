Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fahrraddieb stiehlt Pedelec

Bocholt (ots)

Ein Pedelec im Wert von mehreren tausend Euro hat ein Unbekannter am Freitag in Bocholt gestohlen. Das Zweirad vom Typ Gazelle Arroyo C7+ HMB Elite hatte zwischen 09.45 Uhr und 14.10 Uhr verschlossen am Berliner Platz gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

