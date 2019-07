Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Schaden an Laden angerichtet

Schöppingen (ots)

Die Schaufensterscheibe eines Geschäfts in Schöppingen haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag beschädigt. An dem Gebäude an der Amtsstraße entstand damit ein Schaden von circa 2.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

