Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Körperliche Auseinandersetzung am Bahnsteig

Kirchheim/Teck (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Dienstagabend (02.04.2019) gegen 19:20 Uhr einen 28-Jährigen am Bahnhof Kirchheim/Teck mittels Faustschlägen und Fußtritten angegriffen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte der 28-Jährige zunächst die S-Bahn der Linie S1 nach Stuttgart-Bad Cannstatt betreten, währenddessen ihm ein unbekannter Mann den Zutritt verwehrte. Im weiteren Verlauf schlug der Unbekannte ihm offenbar unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, wodurch der 28-Jährige hinfiel. Weitere bislang unbekannte Personen wurden auf die Situation aufmerksam, stiegen aus der S-Bahn aus und wirkten nach jetzigen Erkenntnissen ebenfalls auf den am Boden liegenden Reisenden mit Schlägen und Fußtritten ein. Anschließend flüchteten die mutmaßlichen Täter in unbekannte Richtung. Der 28-Jährige erlitt durch die Tathandlungen augenscheinliche Hämatome und Schwellungen im Kopf- und Brustbereich. Einer der Unbekannten wird als etwa 20 Jahre alt, ca. 1,65 m groß und mit schlanker Statur beschrieben. Er soll zum Tatzeitpunkt mit einem roten T-Shirt, einer schwarzen Hose und einer Baseball-Cap bekleidet gewesen sein. Die Ermittlung zur Anzahl und Identität der Täter, sowie die Auswertung der Videosequenzen am Bahnsteig, sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Bundespolizei. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

