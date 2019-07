Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall in Resse - vier Menschen verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Am Mittwochabend, 03.07.2019, gegen 18.45 Uhr, kam es auf der Ahornstraße zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Eine 27-jährige Autofahrerin aus Gelsenkirchen fuhr auf der Ahornstraße mit ihren Eltern in Fahrtrichtung Süden. Ein 21-jähriger Hertener war mit seinem Pkw auf derselben Straße in Gegenrichtung unterwegs. In Höhe der Hausnummer 88 stießen beide Pkw frontal zusammen. Es entstand erheblicher Sachschaden und beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die 27-Jährige und ihre Eltern wurden leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte die drei zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. Der 21-jährige Autofahrer erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Unfallursache ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Yvonne Shirazi Adl

Telefon: 0209/365-2014

E-Mail: Yvonne.ShiraziAdl@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell