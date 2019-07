Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verdächtiger Pkw auf Friedhofsparkplatz in Resse

Gelsenkirchen (ots)

Am späten Dienstagabend, 02.07.2019, gegen 23.00 Uhr, meldete ein Anrufer bei der Leitstelle der Polizei einen verdächtigen Pkw. Dieser stehe seit 30 Minuten mit laufendem Motor auf dem Parkplatz des Friedhofeingangs an der Recklinghäuser Straße. Eine Person sei nicht im Fahrzeuginneren. Vor Ort entdeckten die eingetroffenen Polizeibeamten auf dem zurückgeklappten Fahrersitz eine schlafende männliche Person. Die Überprüfung der Kennzeichen ergab, dass das Fahrzeug bereits 2018 als gestohlen gemeldet wurde und der Pkw mit diesem Kennzeichen im Juni 2019 von einer Straftat geflüchtet war. Die Beamten weckten den Mann. Da der 41-Jährige keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat und verdächtige Gegenstände im Wagen gefunden wurden, wie Einbruchwerkzeug und geringe Mengen von Marihuana, nahmen die Polizisten ihn vorläufig fest. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

