Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fußgänger mit Blick aufs Handy von Auto erfasst und schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Abgelenkt durch ein Handy ist ein 53-jähriger Fußgänger am Montagmorgen, 01.07.2019, mit einem Auto kollidiert und schwer verletzt worden. Der Mann aus Gelsenkirchen war gegen 9 Uhr zu Fuß auf der Heinrichstraße in Erle unterwegs und wollte die Kreuzung an der Middelicher Straße überqueren. Dabei übersah er, dass die Ampel rot war und trat auf die Fahrbahn, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Ein 84-jähriger Autofahrer, der auf der Middelicher Straße in Richtung Buer unterwegs war, konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Fußgänger stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Auch der Autofahrer aus Gelsenkirchen verletzte sich bei dem Zusammenprall leicht.

Dieser Vorfall zeigt einmal mehr, dass Ablenkung im Straßenverkehr zu schweren Verkehrsunfällen mit schweren Verletzungen führen kann. Dazu zählen auch Kopfhörer, die alle Umgebungsgeräusche abschirmen, sodass Gefahren viel zu spät wahrgenommen werden können. Lassen Sie die Hände vom Mobiltelefon und den Blick auf die Straße gerichtet - egal, ob Sie als Fußgänger, Rad- oder Autofahrer unterwegs sind. Sie riskieren nicht nur Ihre Gesundheit, sondern auch das Leben anderer.

