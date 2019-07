Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 22-Jähriger versucht gleich zwei Mal einen räuberischen Diebstahl

Gelsenkirchen (ots)

Ohne Erfolg hat ein 22-Jähriger Mann versucht am Freitag, 28.06.2019, gegen 17.30 Uhr, diverse Artikel aus einem Lebensmittelgeschäft am Margarethe-Zingler-Platz zu stehlen. Ein 41-jähriger Ladendetektiv beobachtete, wie der unbekannte Täter mehrere Flaschen Alkohol und Aftershave in seine Tasche packte und den Laden in Gelsenkirchen-Altstadt verlassen wollte, ohne diese zu bezahlen. Als der 41-jährige Herner den Dieb ansprach und daran hindern wollte mit der Beute das Geschäft zu verlassen, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der Täter zog ein Messer aus der Tasche und richtete es auf den Ladendetektiv. Anschließend flüchtete der Mann mit einem Fahrrad ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Nur kurze Zeit später konnten Polizeibeamte den Täter in einem Lebensmittelgeschäft auf der Ückendorfer Straße vorläufig festnehmen. Auch hier hatte er versucht diverse Artikel zu stehlen. Den 22-Jährigen, ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, erwartet ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Yvonne Shirazi Adl

Telefon: 0209/365-2014

E-Mail: Yvonne.ShiraziAdl@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell