Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerer Raub auf Spielhalle/ Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Am späten Samstagabend, 29.06.2019, hat ein bislang unbekannter Mann gegen 23.25 Uhr eine Spielhalle an der Hauptstraße in Gelsenkirchen-Altstadt überfallen. Die eingesetzten Beamten trafen vor Ort auf die Spielhallenaufsicht, einen 21-jährigen Gelsenkirchener. Er gab an, dass er nach Ladenschluss die Einnahmen sichern wollte, als ein Mann vor der Tür randalierte und Steine gegen das Fenster warf. Als der Geschädigte daraufhin die Tür öffnete, forderte ein Unbekannter ihn unter Vorhalt eines Messers auf, ihm das Geld auszuhändigen und stieß ihn zu Boden. Der Mann flüchtete mit den Einnahmen in unbekannte Richtung. Er kann wie folgt beschrieben werden: ca. 170 bis 175 Zentimeter groß und ca. 65 Kilogramm schwer. Er trug eine schwarze Sturmhaube und eine blaue Baumwolljacke. Der Unbekannte sprach mit syrischem Arabischakzent. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die Angaben zu der Tat oder dem Gesuchten machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Telefonnummern 0209/ 365 -8112 (KK 21) oder -8240 (Kriminalwache).

