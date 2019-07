Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schutzkleidung nicht getragen - Mopedfahrer schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

In der Nacht zum 01.07.2019 kam es in Horst gegen 00.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Leichtkraftrad. Eine 22-jährige Gladbeckerin befuhr mit ihrem Auto die Strickerstraße in Richtung Industriestraße. Im Kreuzungsbereich der Straße "Zum Bauverein", Industriestraße und Strickerstraße führte die Gladbeckerin ein Wendemanöver durch, um erneut in die Strickerstraße zu fahren. Dabei übersah sie einen 24-jährigen Gelsenkirchener, der mit seinem Zweirad auf der Straße "Zum Bauverein" in Richtung Stinnesstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 24-Jährige stürzte und sich schwer verletzte. Der Mopedfahrer trug zwar Handschuhe und einen Helm, doch das Fehlen weiterer adäquater Schutzkleidung trug mutmaßlich zur Schwere der Verletzungen bei. Ein Rettungswagen brachte den jungen Mann zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Aus gegebenem Anlass noch einmal der Appell an alle Fahrerinnen und Fahrer von Zweirädern: Auch bei hohen Temperaturen und zur eigenen Sicherheit ist das Tragen von Schutzkleidung dringend zu empfehlen und unerlässlich!

