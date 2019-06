Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: In Schlangenlinien über den Gehweg

Gelsenkirchen (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Donnerstagnachmittag, 27.06.2019, um 17 Uhr einen 43-jährigen Radfahrer beobachtet, der in Schlangenlinien über den Gehweg der Münsterstraße in Erle fuhr und schließlich stürzte. Als der Mann dem Radfahrer helfen wollte, zeigte sich dieser sehr uneinsichtig und wollte seine Fahrt fortsetzen. Da der Zeuge merkte, dass der Gelsenkirchener alkoholisiert war, rief er die Polizei und hinderte den Mann, der zwischenzeitlich ein zweites Mal zu Fall kam, an der Weiterfahrt. Auch die Beamten nahmen bei dem Gelsenkirchener einen starken Alkoholgeruch wahr und brachten ihn zur Gefahrenabwehr zur Wache. Ein von ihm dort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,64 Promille. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. An dieser Stelle noch einmal der Hinweis, dass das Fahren unter Alkoholeinfluss auf dem Fahrrad kein Kavaliersdelikt, sondern unter Umständen eine Straftat ist. Radfahrer, die mit mehr als 0,3 Promille Alkohol im Blut erwischt werden gelten, je nach Fahrverhalten, als relativ fahruntauglich. Bei Unfällen können bereits hier Strafen drohen. Ab einem Promillewert von 1,6 liegt eine absolute Fahruntauglichkeit vor, die unter Umständen drastische Konsequenzen haben kann. Neben drei Punkten in Flensburg könnten für diese Straftat Bußgelder bis zur Höhe eines Netto-Monatsgehaltes fällig werden und auch die Fahrerlaubnis könnte entzogen werden. Fahren Sie nicht mit einem einfachen Fahrrad oder Pedelec (Fahrrad mit Motorunterstützung bis 25 km/h) sondern auf einem E-Bike (Fahrrad, das ohne Treten der Pedale fährt) oder einem S-Pedelec (Fahrrad mit Motorunterstützung bis 45 km/h) und werden erwischt, gelten bei Verstößen die gleichen Maßstäbe wie für alle anderen Kraftfahrzeuge!

