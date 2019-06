Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfall auf der Erzbahntrasse - zwei Schwerverletzte

Gelsenkirchen (ots)

Am Dienstag, 25.06.2019, gegen 14.00 Uhr, kam es zu einer Kollision zwischen einer 30-jährigen Fahrradfahrerin und einem 70-jährigen Fußgänger. Die 30-jährige Gelsenkirchenerin war auf der Erzbahntrasse im Bereich "Hinter Behmers Hof" unterwegs. In Höhe des dortigen Kiosks bog sie links ab, als sie plötzlich mit dem 70-jährigen Bochumer zusammenstieß. Beide Unfallbeteiligten stürzten und verletzten sich schwer. Rettungskräfte brachten die Radfahrerin und den Fußgänger zur stationären Behandlung in örtliche Krankenhäuser. Der Unfallhergang wird nun durch die zuständige Fachdienststelle ermittelt.

