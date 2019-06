Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Diebstahlserie an Gelsenkirchener Baustelle - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Mehrfach haben unbekannte Täter seit April 2019 von einer Baustelle an der Bochumer Straße im Stadtteil Ückendorf hochwertige Werkzeuge und Baumaterial gestohlen. Um in den Baucontainer zu gelangen, bewegten die Täter in der Zeit vom 19. bis zum 21.06.2019 einen fast 1,5 Tonnen schweren Steinkorb und brachen anschließend das Vorhängeschloss zum Materialcontainer auf.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Taten beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern, deren Aufenthaltsort und dem Verbleib des Diebesguts machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder -8240 (Kriminalwache).

