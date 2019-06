Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Aggressive Gelsenkirchenerin verletzt Polizisten

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Einsatz wegen Ruhestörung am Dienstagabend, 25.06.2019, ist ein Polizeibeamter leicht verletzt worden. Anwohner eines Wohnhauses an der Wanner Straße in Bulmke-Hüllen hatten sich gegen 21.50 Uhr über laute Musik und Geschrei beschwert. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf eine aggressive 32-jährige Frau, die den Beamten den Zutritt zu ihrer Wohnung gestattete. Als die Polizisten jedoch in der Wohnung Betäubungsmittel fanden und dieses beschlagnahmen wollten, griff die Gelsenkirchenerin die Beamten an. Zur Verhinderung weiterer Straftaten sollte die allem Anschein nach alkoholisierte und unter Einfluss von Betäubungsmitteln stehende Frau in Gewahrsam genommen werden. Gegen diese Maßnahmen sperrte sie sich noch vehementer. Sie schlug und trat nach den Beamten, versuchte diese zu beißen und zu bespucken, wobei sie einen der Beamten leicht verletzte. Im Polizeigewahrsam entnahm ein zuständiger Arzt der 32-Jährigen eine Blutprobe. Gegen die Gelsenkirchenerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der verletzte Beamte konnte im Dienst bleiben.

