Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizisten bei Verkehrskontrolle leicht verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Am späten Montagabend, 24.06.2019, führten Polizeibeamte eine allgemeine Verkehrskontrolle an der Olgastraße in Bulmke-Hüllen durch. Dazu hielten sie gegen 23.40 Uhr ein vor ihnen fahrendes Auto an. Bei einer Überprüfung der Papiere des 27-jährigen Fahrers stellten die Beamten fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Als die Beamten ihn daraufhin festnehmen wollten, kam der Beschuldigte der Aufforderung auszusteigen und den Fahrzeugschlüssel abzugeben, nicht nach. In dem Moment, als einer der Beamten von der Beifahrerseite aus den Fahrzeugschlüssel aus dem Zündschloss ziehen wollte, leistete der Beschuldigte erheblichen Widerstand, versuchte sich loszureißen und beschleunigte den Wagen, so dass der Beamte ins Fahrzeug fiel. Obwohl der Beamte im Fahrzeug ihn aufforderte sofort anzuhalten, fuhr der Mann weiter. Der Polizist versuchte den Mann zunächst mit Schlägen und durch den Einsatz von Pfefferspray zum Anhalten zu zwingen. Da diese Maßnahmen keine Wirkung zeigten, drohte der Beamte den Schusswaffengebrauch an. Daraufhin verlangsamte der Beschuldigte die Fahrt. Nach der Kollision mit einem geparkten Auto und einem Garagentor auf der Dresdener Straße in Schalke kam das Fahrzeug schließlich zum Stillstand. Als der zweite Beamte, der die Verfolgung mit dem Streifenwagen aufgenommen hatte, den Mann aufforderte auszusteigen, stieß der ihn zur Seite und flüchtete zu Fuß. Trotz Verfolgung durch die Beamten entkam der Mann zunächst, konnte aber wenig später nach Zeugenhinweisen durch weitere Polizeibeamte in Tatortnähe festgenommen und ins Gewahrsam gebracht werden. Von dort aus wurde er zur Verbüßung seiner Haftstrafe in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Ihn erwarten zudem nun Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht. Die beiden Beamten verletzten sich bei dem Einsatz leicht, blieben aber dienstfähig.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Thomas Nowaczyk

Telefon: 0209 36520-13

E-Mail: thomas01.nowaczyk@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell