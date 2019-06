Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Radfahrer nach Unfall schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Hans-Böckler-Allee in Heßler ist ein 42-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der Essener am Montag, 24.06.2019 auf dem Radweg der für ihn verkehrten Straßenseite, als es um 14.13 Uhr zu einem Zusammenstoß mit einem Auto eines ebenfalls 42 Jahre alten Gelsenkircheners kam, der gerade den Parkplatz eines Lebensmittel-Geschäftes verlassen wollte. Durch den Zusammenstoß mit dem Auto verletzte sich der Radfahrer schwer. Er wurde nach ärztlicher Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Polizeibeamten sperrten für die Unfallaufnahme einen Teil der Straße und sicherten Spuren. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang an alle Verkehrsteilnehmer, die auf Fuß- und Radwegen unterwegs sind, in jedem Fall den richtigen, in Fahrtrichtung befindlichen Geh- und Radweg zu benutzen. Das Risiko, als "Geisterfahrer" in einen Unfall verwickelt zu werden, ist sehr hoch. Achten Sie immer auf die entsprechende Beschilderung und halten Sie sich an die vorgeschriebenen Wege. Und: Tragen Sie immer einen Helm. Keinen Kopfschutz zu tragen, ist ein unkalkulierbares Risiko und kann das eigene Leben unnötig aufs Spiel setzen.

