POL-GE: Verkehrsunfallflucht unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, Alkohol sowie ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, den 22.06.2019 nahmen Zeugen gegen 22:55 Uhr auf der Mittelstraße in Gelsenkirchen-Erle einen möglichen "Unfallknall" wahr. Im Anschluss stiegen die Fahrzeuginsassen aus dem in Frage kommenden Pkw aus und verließen zu Fuß die Unfallörtlichkeit. Die daraufhin eingesetzten Polizeibeamten stellten frische Sachschäden an dort stehenden Fahrzeugen fest und nahmen entsprechende polizeiliche Maßnahmen vor. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme führten Ermittlungen schließlich zu dem mutmaßlichen Fahrzeugführer, der beim Antreffen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie Alkohol stand. Der 33jährige Mann aus Gelsenkirchen konnte außerdem keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Es wurden ihm Blutproben entnommen. Das von ihm geführte Kraftfahrzeug wurde als Beweismittel sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

