Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Versuchter Räuberischer Diebstahl

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, den 21.06.2019 versuchte ein 44jähriger Mann aus Gelsenkirchen gegen 08:10 Uhr Tabakwaren aus einem Supermarkt an der Klosterstraße in der Gelsenkirchener Altstadt zu entwenden. Als der Mann von Angestellten der Firma auf die unbezahlten Waren angesprochen wurde, wehrte sich der Mann so heftig, dass er von drei Mitarbeitern bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden musste. Dabei wurden auch Einrichtungsgegenstände der Lebensmittelfiliale beschädigt. Verletzt wurde nach derzeitigem Erkenntnisstand niemand. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

