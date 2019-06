Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 76-Jährige bei schwerem Raub verletzt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Eine 76-jährige Gelsenkirchenerin ist am Freitag, 21.06.2019, von zwei unbekannten Tätern ausgeraubt und verletzt worden. Die beiden Männer sprachen die 76-Jährige gegen 11 Uhr an ihrer Wohnanschrift an der Skagerrakstraße an, weil sie sich für eine leerstehende Wohnung in dem Haus interessierten. Als die Gelsenkirchenerin in ihre Wohnung ging, um den Männern eine Telefonnummer auszuhändigen, überrumpelten die Täter die Seniorin. Sie stießen die Frau zu Boden und schlugen mit Fäusten auf sie ein. Anschließend fesselten sie die Frau und durchsuchten ihre Wohnung, bevor sie flüchteten. Erst nach einer Stunde gelang es der 76-Jährigen sich selbst zu befreien und die Polizei zu alarmieren. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Frau zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Der eine Mann ist etwa 180 bis 185 Zentimeter groß, hat dunkle Haare und sprach akzentfreies Deutsch. Er trug ein T-Shirt mit grauer oder beiger Farbe und war ansonsten schwarz gekleidet. Der zweite Täter war 180 Zentimeter groß, hat dunkelblonde, glatte Haare und trug ein buntes, gestreiftes Shirt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Tathergang, den beiden Flüchtigen und deren Aufenthaltsort geben können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder -8240 (Kriminalwache).

