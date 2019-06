Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auto touchiert Fahrradfahrer - Gelsenkirchener bei Sturz leicht verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 23.06.2019, ein 17-Jähriger verletzt wurde, sucht die Polizei nach einem am Unfall beteiligten Autofahrer. Der 17 Jahre alte Gelsenkirchener war um 20.05 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Europastraße in Bulmke-Hüllen unterwegs und wollte von der nach rechts abknickenden Straße auf den Parkplatz "Am Schalker Verein" abbiegen. Dabei touchierte ein kleiner, schwarzer Opel das Fahrrad des Gelsenkircheners, sodass dieser stürzte. Ein Rettungswagen versorgte den Leichtverletzten vor Ort.

Die Polizei bittet den beteiligten Autofahrer sich zur Klärung des Sachverhalts zu melden. Außerdem werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallhergang, dem Fahrzeug oder dem Autofahrer/der Autofahrerin machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-6230 (Verkehrskommissariat) oder -2160 (Leitstelle).

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Merle Mokwa

Telefon: 0209/365-2011

E-Mail: merle.mokwa@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell