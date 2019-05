Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Autofahrer erfasst Radfahrer - zum Glück nur leicht verletzt

Mannheim (ots)

Beim Einfahren von der Floßwörthstraße in die Franz-Grashof-Straße übersah am Mittwoch kurz vor 14 Uhr ein 74-jähriger VW Passat-Fahrer einen ordnungsgemäß fahrenden 35-jährigen Radfahrer und erfasste diesen. Bei dem Sturz zog sich der Radfahrer glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu, wollte sich aber dennoch im Anschluss in ärztliche Behandlung begeben. An Auto und Fahrrad entstand ein Gesamtschaden von ca. 1.200 Euro.

Der Verursacher sieht einer Anzeige entgegen.

