Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg: Multifunktionslenkrad und Tachoeinheit geklaut - Polizei sucht Zeugen

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die Scheibe eines BMW 520D, der vor einem Anwesen im Stichlingweg in der Nacht zum Donnerstag abgestellt war, schlugen bislang unbekannte Täter ein und bauten das Multifunktionslenkrad wie auch die Tachoeinheit aus. Hierbei handelt es sich um Originalteile, dessen Gesamtschadenshöhe bislang noch nicht bekannt ist. Am Mittwoch gegen 18 Uhr parkte der Geschädigte seinen Wagen und musste am nächsten Morgen den Diebstahl feststellen.

Er verständigte umgehend die Polizei.

Zeugen, die zur Tatzeit Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

