Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Täter nach Einbruch in Wohnmobil festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

In der Nacht zum 25.06.2019, gegen 03.00 Uhr, meldete sich ein 37-jähriger Gelsenkirchener bei der Leitstelle der Polizei, um einen Einbruch in Gelsenkirchen-Feldmark zu melden. Der Zeuge gab gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten an, dass er soeben auf der Zeppelinallee beobachtet habe, wie eine unbekannte männliche Person "Schmiere" an einem geparkten Wohnmobil gestanden habe, während ein weiterer unbekannter Täter über das Seitenfenster in das Wohnmobil gestiegen sei. Der Gelsenkirchener sprach den Mann vor dem Fahrzeug an und fragte, was er hier machen würde. Der unbekannte Täter alarmierte daraufhin seinen Komplizen im Wohnwagen und beide flüchteten in den Stadtgarten. Auf Grund der Personenbeschreibung des Zeugen konnte die Polizei nur kurze Zeit später zwei Tatverdächtige an der Schwarzmühlenstraße antreffen und vorläufig festnehmen. Nach erfolgten polizeilichen Maßnahmen, konnten der Gelsenkirchener und der zweite Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland die Wache verlassen. Ob und was eventuell entwendet wurde, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlung. Die beiden Männer erwartet ein Strafverfahren.

