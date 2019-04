Polizei Wuppertal

POL-W: W - Friedliche Versammlungen am 20.04.2019 in Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am heutigen Samstag (20.04.2019) fand in Wuppertal eine Versammlung der Partei "Die Rechte" mit dem Thema "Schluss mit der feigen Symbolpolitik - schützt endlich die Grenzen Europas" und eine Versammlung eines Bündnisses aus mehreren Einzelpersonen, Organisationen und Parteien unter dem Motto "Ostermarsch 2019 - Nie wieder Krieg! - Nie wieder Faschismus!" statt.

Ab 09:30 Uhr fanden sich ca. 450 Teilnehmer zu der Versammlung des Bündnisses am Engelsgarten zusammen. Der Aufzug setzte sich gegen 11:00 Uhr in Richtung Johannes-Rau-Platz in Bewegung. Nach Abhalten einer Zwischenkundgebung zogen die Teilnehmer zum Wupperfelder Markt weiter. Eine Delegation von fünf Personen stellte an der Berliner Straße 162 eine Gedenkinstallation in Form eines Bildes auf.

Die 80 Teilnehmer der Demonstration der Partei "Die Rechte" fanden sich ab 12:45 Uhr am Berliner Platz ein und setzten ihren Aufzug gegen 14:00 Uhr nach einer Auftaktkundgebung in Richtung Bahnhof Barmen in Bewegung.

Nachdem der Aufzug der Partei "Die Rechte" den Wupperfelder Markt passiert hatte, erklärte der Leiter der Gegendemonstration seine Versammlung um 14:25 Uhr für beendet.

Die Versammlung der Partei "Die Rechte" endete nach einer Abschlusskundgebung um 15:22 Uhr am Hans-Dietrich-Genscher-Platz.

Gegen Teilnehmer der Gegenveranstaltung wurden sechs Strafanzeigen gefertigt, eine Person wurde zur Feststellung der Identität in Gewahrsam genommen. Sie wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Es wurden insgesamt sechs Platzverweise ausgesprochen. (hm)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell