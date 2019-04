Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerstverletzten Mann aufgefunden - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am Freitagabend (19.04.2019), gegen 20.10 Uhr, entdeckte ein Autofahrer eine schwerstverletzte Person an der Cronenberger Straße in Wuppertal. Der Mann lag am Rand der bergaufwärtsführenden Fahrspur zwischen Klever Platz und Röntgenweg. Nach notärztlicher Versorgung vor Ort kam der 21-Jährige in lebensbedrohlichem Zustand zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Ersten Ermittlungen zufolge könnte er Opfer eines Verkehrsunfalls mit Unfallflucht geworden sein. Das Verkehrskommissariat in Wuppertal sucht daher dringend Zeugen, die Hinweise auf das Geschehen machen können. Wer etwas beobachtet hat, kann sich jederzeit telefonisch unter der Rufnummer 0202 / 2840 bei der Polizei melden. (cw)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Leitstelle

Telefon: 0202 / 284 - 0



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell