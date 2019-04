Polizei Wuppertal

POL-W: W Alkohol am Steuer - schwerer Verkehrsunfall am Mollenkotten

Wuppertal (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Mollenkotten in Wuppertal wurden am Donnerstag (18.04.2019) zwei Personen zum Teil schwer verletzt. Gegen 15.00 Uhr war eine 31-jährige Frau mit ihrem Opel in Richtung Schmiedestraße unterwegs, als sie in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Sie schleuderte auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem VW einer 23-jährigen Frau. Diese erlitt schwere Verletzungen und musste zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Die Unfallverursacherin kam ebenfalls in die Klinik, konnte diese aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 31-Jährige alkoholisiert war. Sie musste eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben. Die Straße Mollenkotten war während der Unfallaufnahme für den Verkehr etwa drei Stunden lang gesperrt. Den Sachschaden schätzten die Beamten auf 12.000 Euro. (cw)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Leitstelle

Telefon: 0202 / 284 - 0



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell