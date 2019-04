Polizei Wuppertal

POL-W: W-Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern nach Schlägerei am Bahnhof Vohwinkel

Wuppertal (ots)

Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mitfahndung nach drei bisher unbekannten Tatverdächtigen die nach einer Schlägerei am Bahnhof Wuppertal Vohwinkel am 15.07.2018 weiter flüchtig sind (siehe hiesige PM vom 16.07.2018, W - Zeugenaufruf nach Schlägerei am Bahnhof Vohwinkel). Gegen 04:57 Uhr kam es in einer S-Bahn von Düsseldorf nach Wuppertal zu Streit unter mehreren Reisenden, der sich bei Ankunft des Zuges in Vohwinkel auf das Bahngleis verlagerte. Im Verlauf der Streitigkeiten schlugen drei unbekannte Männer eine 20-Jährige und ihre Begleiter (23 und 27 Jahre alt). Die Kriminalpolizei sucht nun mit drei Fotos einer Überwachungskamera nach den flüchtigen Schlägern. Die aktuellen Fahndungsfotos sind im zentralen Fahndungsportal der Polizei NRW einsehbar. Hinweise zu den Personen nimmt die Kriminalpolizei Wuppertal unter der Rufnummer 0202-284-0 entgegen. (hm)

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/wuppertal-gefaehrliche-koerperverletzung

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell