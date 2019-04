Polizei Wuppertal

POL-W: W Zwei Tatverdächtige nach Diebstahl aus Krankenhaus festgenommen-Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Nach umfangreichen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal konnten gestern (17.04.2019) zwei Verdächtige festgenommen werden, die im Verdacht stehen, Diebstähle aus einem Krankenhaus begangen zu haben. Zuvor waren aus einem Krankenhaus an der Carnaper Straße in Wuppertal Computer, Klinikutensilien und Lebensmittel im Wert von circa 20.000 Euro gestohlen worden. Im Rahmen der Ermittlungen gingen Polizisten, in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft, zum Schein auf einen über das Internet verabredeten Handel ein. Bei der Übergabe des Diebesgutes konnten die Ermittler beide Verdächtige (23 und 26 Jahre alt) auf der Hochstraße in Wuppertal-Elberfeld festnehmen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden auf der Grundlage eines zuvor durch das Amtsgericht Wuppertal erlassenen Durchsuchungsbeschlusses die Wohnungen der Beschuldigten durchsucht. Dabei konnten große Teile der Beute sichergestellt werden. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:



Staatsanwaltschaft Wuppertal

H. Oberstaatsanwalt

Wolf-Tilman Baumert

0202/5748-410

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell