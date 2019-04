Polizei Wuppertal

POL-W: W- Schaufensterscheiben eingeworfen

Wuppertal (ots)

In der vergangenen Nacht (17.04.2019, zwischen 01:30 Uhr und 07:40 Uhr), warfen Unbekannte mehrere Schaufensterscheiben an Geschäften in der Erbschlöer Straße und der Straße "In der Krim" in Wuppertal-Ronsdorf ein. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten im Rahmen der Anzeigenaufnahme fest, dass die Fenster vermutlich mit Steinen eingeworfen worden waren. Zudem konnten sie vor den Geschäften und in den Auslagen teilweise zerbrochene und mit Farbe gefüllte Getränkeflaschen sicherstellen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (weit)

